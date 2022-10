Alex Jones | il cospirazionista che negava la strage di Sandy Hook | dovrà pagare quasi un miliardo di dollari di risarcimento alle famiglie delle vittime

Il cospirazionista di estrema destra per anni ha parlato del massacro nella scuola elementare, dove persero la vita 26 persone, come di una bufala del ..., noto conduttore radiofonico e fondatore del sito cospirazionista InfoWars, è stato condannato a pagare quasi un miliardo di dollari di risarcimento alle famiglie delle vittime della strage ...Aumenta la condanna: Alex Jones deve $965m alle vittime di Sandy Hook. Avevamo già visto gli esiti della vicenda processuale in corso ...Alex Jones dovrà pagare 965 milioni di dollari alle famiglie delle vittime per aver negato la strage di Sandy Hook, la scuola elementare in Connecticut dove il 14 dicembre del 2012 il 20enne Adam Lanz ...