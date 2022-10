Al Convegno dei Giovani Imprenditori il progetto Pride di Campania Dih

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Nell’ambito della 37° edizione deldeidi Confindustria, domani alle ore 17.30 nel corso del Consiglio Centrale deiverrà presentato, presso il Grand Hotel Quisisana, ilEdihPolo Regionale per l’Innovazione Digitale Evoluta, selezionato dalla Commissione Europea nell’ambito della rete degli European Digital Innovation Hub – Edih. “Il nuovo Polo Digitale Europeoè costituito da un robusto partenariato industriale e scientifico e può contare su dimostratori tecnologici, tecnologie abilitanti industry 4.0 e competenze accademiche e manageriali messe a disposizione in modo integrato dai partner”, sottolinea Edoardo Imperiale, amministratore delegato del...

Forum Terzo Settore

Dottor Ceppellini, perché pensa che il contesto delannuale di ANRA sia il palcoscenico ... sia per la definizione della strategia aziendale che per la gestione operativarischi. Il ...... alla presenza della Sottosegretaria Barbara Floridia, si svolgerà ilconclusivo del ... aderenti al progetto, presenteranno le produzioni realizzate nell'ambitolaboratori di storytelling, ... “Terzo Settore protagonista dell'economia sociale”. Il convegno a Roma, il 13 e 14 ottobre Presenti 16 Stati. Per l'Italia ha presenziato il vice ispettore Alessandro Mabea che si è soffermato sulla tematica riguardante le procedure di selezione dei conduttori cinofili e i profili di carrie ...Nell’ambito della 37° edizione del convegno dei giovani imprenditori di confindustria, giovedì 13 ottobre 2022 alle ore 17.30, nel corso del Consiglio Centrale dei ...