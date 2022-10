Affitti a Milano | per un monolocale a Brera si pagano 1 400 euro al mese | 1 000 a City Life

Leggi su corriere

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) A San Babila e Porta Nuova i quartieri più cari. Costi alle stelle per l’eccesso di domanda. Il rialzo dei mutui frena le compravendite. I proprietari che optano per la cedolare secca non potranno aumentare l’affitto per otto anni, quindi ritoccano il canone verso l’alto