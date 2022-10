500 mila euro per sostenere la pratica sportiva in 244 scuole pubbliche del territorio L’iniziativa della Regione Lazio

Raccogliendo più di 7preghiere da portare alla tomba del santo, protettore della casa, della ... domenica 9 ottobre, percorrendo gli ultimimetri in processione con la "croce del naufragio". ......è stato segnalato agli uffici della Camera di Commercio per l'eventuale accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative che possono oscillare da un minimo dieuro ad ...Sono in graduale ma costante aumento i contagi da covid- così ricoveri in ospedale. Per questo motivo l’ospedale di Terni si è riorganizzato con i posti letto riservati ...La Direzione Investigativa Antimafia, articolazione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, su disposizione del Tribunale – Sezione I penale – delle Misure di Prevenzione di Palermo, ha eseguito la co ...