TGCOM

I nuovi dispositivi saranno disponibili dal 25 ottobre. Ma tra i giovani in Italia il metaverso non sfonda: solo 7 su 100 lo hanno ...... durante l'edizione 2022 dell'evento Meta Connect è arrivato un annuncio relativo alla "... nel contesto della prima parte della diretta in cui Marke soci hanno fatto riferimento agli ... Zuckerberg porta il mondo del lavoro nel metaverso: "Sarà un'esperienza sociale" | Svelati i nuovi visori Meta Quest Pro Mark Zuckerberg non ha dubbi: "Sarà un'esperienza sociale ... Le novità da Horizon Workrooms agli avatar - Oltre ai visori, la porta che abiliterà il metaverso di Meta sarà la piattaforma Horizon ...Nuovo ambiente personalizzato per la home di Quest 2: Meta ci porta tra le profondità di Khazad-dûm in maniera totalmente gratuita.