Zucca record | oltre una tonnellata di peso Ma la più pesante è in Italia

Repubblica TV

E' proprio il caso di dirlo. Uno zuccone. Travis Gienger ha stabilito ilnegli Stati Uniti per lapiù pesante di sempre. Oltre un tonnellata il peso raggiunto e dimostrato durante il Pumpkin Festival , in California . 1.161 chilogrammi, il peso esatto ...Si potrebbe usare per hallowwen come piccola 'casa -' o anche come carrozza delle favole, lagigante coltivata e raccolta in Minnesota da ... Usa: coltivata zucca da record, pesa oltre 1.100 kg. Ma il vero record è di un italiano E' proprio il caso di dirlo. Uno zuccone. Travis Gienger ha stabilito il record negli Stati Uniti per la zucca più pesante di sempre. Oltre un tonnellata il peso raggiunto e ...Una zucca gigante coltivata e raccolta in Minnesota da un insegnate di agricoltura,"la forma e il peso sono da record: 1.196 kg (2.560 libbre) che ha battuto di poco meno di 3 kg il precedente primato ...