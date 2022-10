Zelensky al G7 rifiuta le trattative | evoca la “destituzione” di Putin

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ciao ciao ai negoziati di pace. Non che fossero all’orizzonte, dopo l’attentato al ponte in Crimea, l’assassinio di Daria Dugina e la pioggia di missili russi sulle città ucraine. Ma oggi, ai leader riuniti del G7,ha tratteggiato una nuova linea rossa: connon si tratta, né oggi né mai. Al massimo il dialogo potrebbe avvenire con “un altro leader della Russia”, non meglio specificato. Un monito che riquel “regime change” già sfuggito a Joe Biden durante un comizio di qualche mese fa. Kiev invoca altre sanzioni I leader del G7 si sono virtualmente riuniti intorno alle 14 di oggi. In videoconferenza,è tornato a chiedere alle “democrazie globali” di rispondere agli attacchi dei russi, mettendo un tetto alle esportazioni russe di gas e petrolio. L’idea di Kiev è quella di costringere Mosca ...

La situazione nel Paese ha subito un'escalation di attacchi nelle scorse ore, per questochiede ancora aiuto all'Occidente: 'l'Ucraina distruggerà i terroristi, non possiamo essere distrutti ...Se l'occidente davvero volesse la trattativa e il cessate il fuoco, l'ottusoobbedirebbe. ... a decine di migliaia di migranti extraeuropei, inclusi quelli cui la generosa Polonial'...“Aderiamo con convinzione alla manifestazione nonviolenta per l’Ucraina che si terrà a Roma giovedì nei pressi dell’ambasciata russa. Manifesteremo per un’Ucraina e un’Europa libere dalla guerra scate ...Al prossimo vertice sulle più grandi economie del mondo, in programma in Indonesia a metà novembre, potrebbe esserci l'incontro tra i due leader. La Russia però mette le mani avanti sulla fattibilità: ...