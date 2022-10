Zanicchi ha pensato di abbandonare Ballando | “Ho pianto Dura dopo quello che è successo”

Leggi su biccy

(Di martedì 11 ottobre 2022)essere stata nel programma Da Noi a Ruota Libera, Ivaè stata ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta e si è lamentata di come Francesca Fialdini non sia stata imparziale nel caso della discussione tra lei e Selvaggia Lucarelli. Stamani la cantante si è collegata anche con Eleonora Daniele a Storie Italiane ed ha parlato diche ècon le Stelle. L’Aquila di Ligonchio ha detto di essere stata molto provata dache ètanto da averdila trasmissione di Milly Carlucci.haal ritiro: “Ho anchedi lasciare”. “Guardate che hoper due notti di fila ...