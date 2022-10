Youth League | è grande Italia | la Juve vince ad Haifa | il Milan rimonta e inguaia il Chelsea

... con gli inglesi che mollano soltanto negli ultimi minuti dopo aver attaccato la porta di Nava in massa - vista la necessità di ottenere il primo successo in- e dopo aver trovato il ...Il video con gli highlights ed i gol di Maccabi Haifa - Juventus 1 - 3 , quarta gara della fase a gironi della Uefa2022/2023 . I bianconeri rimangono ancorati sull'1 - 1 fino ai minuti finali. In pieno recupero, però, raccolgono tre punti fondamentali ai fini della classifica grazie alla rete di ...FOTO: Getty – Montero Juventus Primavera. L’inizio degli israeliani è stato fulminante, con la rete di Distelfeld al 5'. Sei qui: Home » News » Youth League, che vittoria per la Juventus: recupero inf ...Gioie e dolori per il Milan in Youth League. Nonostante la bella vittoria per 3-1 contro i giovani del Chelsea, i rossoneri perdono Lazetic. Come riporta MilanNews.it, il centravanti è uscito al 32' ...