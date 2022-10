Youth League 2022 2023 | Milan indiavolato nel finale | Chelsea ko 3-1

Commenta per primo L'attaccante Marko Lazetic è uscito dopo mezz'ora del match tra Milan Primavera e Chelsea di. Rientra subito negli spogliatoi, sembra un problema muscolare.Serve un'altra rimonta alla Juve Primavera per mettere a sedere il Maccabi Haifa e mantenere il vantaggio prezioso nella corsa ai primi due posti del girone di, a due gare dal termine della prima fase. Finisce 3 - 1 come la settimana scorsa, con le due marcature decisive in pieno recupero. Ora ai bianconeri manca davvero pochissimo: la gioia ...MILANO - Vittoria fondamentale per il Milan nel 4° turno di Youth League grazie al netto 3-1 rifilato al Chelsea. Brutto primo tempo dei rossoneri che non riescono mai a rendersi pericolosi, pur ...Dopo un primo tempo un po' sottotono, è Milan show nel secondo tempo. I rossoneri passano in vantaggio al minuto 63 con Alesi, il Chelsea pareggia a cinque minuti dal termine ma la squadra di Abate ...