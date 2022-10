Youth League 2022 2023 | la Juventus vince in casa del Maccabi Haifa in pieno recupero

Leggi su sportface

(Di martedì 11 ottobre 2022) Labatte iline trova la seconda vittoria di fila nel girone di. La squadra di Montero finisce sotto nel primo tempo, punita da Distelfeld, quindi nella ripresa Anghelè firma il pareggio. Sembra il risultato finale designato, ma ecco che inc’è il gol di Mancini a cui fa seguito il sigillo di Hoijund dopo l’espulsione di Eissat. A questo punto, per il passaggio del turno ampie speranze, visto che i giovani bianconeri si portano al secondo posto del girone, che qualifica per gli spareggi. Primo tempo di sofferenza per la Juve, che fatica a creare gioco e passa in svantaggio già dopo sei minuti per effetto del gol di ...