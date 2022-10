Xavi e Pedri | ' È come una finale Sì | siamo irritati dall' andata'

(Di martedì 11 ottobre 2022) 'È una'.lo ripetono 4 volte a testa nelle rispettive conferenze stampa di presentazione di Barça - Inter, in programma domani sera al Camp Nou. 'in una situazione molto ...

'È una finale'.lo ripetono 4 volte a testa nelle rispettive conferenze stampa di presentazione di Barça - Inter, in programma domani sera al Camp Nou. 'Siamo in una situazione molto scomoda nel gruppo ...... il centrocampista del Barcellona,, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in ... Cosa vi chiede'Ci chiede di muovere rapidamente la palla da un lato all'altro. Così si aprono ...L'allenatore blaugrana: "Non abbiamo possibilità di errore e valgono solo i tre punti, il Camp Nou deve essere un vulcano. Dobbiamo dimostrare intensità dal primo minuto". Il gioiello blaugrana sicuro ..."Per domani ci aspettiamo una gara molto simile a quella di Milano, loro si difendono bassi normalmente. Noi abbiamo alternative, le abbiamo provate, per cercare di attaccare meglio.