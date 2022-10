X Municipio | istituita per il 27 maggio la “Giornata della Comunità Educante”

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ostia – Con grande soddisfazione annunciamo che lo scorso 5 ottobre la Giunta del Xha votato all’unanimità la Direttiva da noi presentata con la quale si istituisce per il 27di ogni anno la ‘delX’“. Così, in una nota stampa, Denise Lancia, assessora alle Politiche sociali e pari opportunità e Angela Mastrantoni, assessora alla Cultura Scuola e Politiche giovanili RomaX. “Siamo impegnati, come Amministrazione di questo, – si legge nella nota – nella valorizzazione e messa a sistema dell’azione quotidiana, e spesso sotterranea, degli insegnanti, delle associazioni culturali ed educative, di un mondo formale ed informale di adulti e giovani che si ...

Il Faro online

