WWE | Gli O C di nuovo insieme | Gallows e Anderson pareggiano i numeri con il Judgment Day

(Di martedì 11 ottobre 2022) Se ne stava parlando negli ultimi giorni, dopo l’addio ad Impact Wrestling i Good Brothers, Lukee Karl, erano free agent appetibili e la WWE si era subito interessata per riportarli dopo il licenziamento di due anni fa. Stanotte durante la “Season Premeire” di Raw, il duo ha fatto il suo ritorno al fianco del vecchio amico AJ Styles, in un segmento che ha acceso sicuramente i fan, avendo sul ring quattro membri storici del Bullet Club, essendoci anche Finn Balor. “Mi serve una famiglia” Dopo aver annientato, più emotivamente che fisicamente, Rey Mysterio, ilDay ha tenuto un promo esaltando la vittoria di Finn Balor di Extreme Rules. The Prince ha trovato il tempo anche per parlare di AJ Styles e dell’offerta ancora valida per unirsi a loro, così il Phenomenal One ha preso la via del ring. Styles ...