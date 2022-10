WWE | Finisce il “digiuno” di Seth Rollins! Con il titolo US raggiunge un importante traguardo

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 11 ottobre 2022) Se c’è una cosa che lo sport insegna è che puoi cadere tante volte, ma c’è sempre l’occasione per rialzarsi e questa regola vale a maggior ragione nel wrestling. Così è capitato aRollins, passato in 48 ore dall’ennesima sconfitta in PLE, perdendo ad Extreme Rules contro Matt Riddle, alla vittoria deldegli Stati Uniti. Unin singolo che mancava da oltre mille giorni per il visionario, quasi tre anni in cui è stato sempre protagonista negli show, ma senza una cintura alla vita. Un assist da Lesnar Stanotte c’è stata la “season premiere” di Raw, puntata speciale in cui ci sono stati diversi avvenimenti importanti e tra questi anche il ritorno della bestia Brock Lesnar in vista di Crown Jewel. Lesnar ha fornito un assista Rollins, attaccando prima del match Bobby Lashley con due ...