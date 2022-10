(Di martedì 11 ottobre 2022)si sono pesantemente scontrate nel corso della settima puntata delVip andata in onda su Canale 5 lunedì 10 ottobre.la, la cantante ha pronunciato unagravissima., nonostante le scuse di, ha continuato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

In questa circostanza invece ha voluto lanciare una frecciatina piuttosto pesante nei confronti di Patrizia Rossetti ee, durante uno dei confessionali, dichiara: ' Sono marce nel cuore , ...Dopo le parole dicontro Carolina Marconi , un'altra concorrente "over" sta mostrando la parte peggiore di sé. Gegia rischia l'eliminazione insieme a Charlie Gnocchi, Attilio Romita, ...Questo non è l’unico tema affrontato in puntata. In settimana Carolina si è scontrata con Patrizia Rossetti e Wilma Goich. In diretta si è parlato di quanto accaduto ed è stato inevitabile la nascita ...Wilma Goich “sputa fuoco” contro Carolina Marconi: frase pesantissima dopo la diretta del Grande Fratello Vip, ecco cosa ha detto.