William | il suo addio segreto alla Regina senza Kate

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il principeavrebbe deciso di riservarsi un momento privato per dire personalmenteElisabetta. Secondo quanto riferito, il principe di Galles è tornato in Scozia durante il fine settimana per un “pellegrinaggio” nei luoghi più amati da sua nonna. Il primogenito di re Carlo, dunque, avrebbe fatto visita al castello di Balmoral, la casa delle vacanze che la Sovrana amava più di tutte le altre. I media inglesi riportano cheha soggiornato al Craigowan Lodge, situato all’interno dell’immensa tenuta. Si ritiene che fosse uno dei rifugi preferiti dellaElisabetta a Balmoral. La Sovrana lo avrebbe utilizzato spesso principalmente per occasioni informali. AnsaIl casino di caccia occupa un posto speciale nel cuore del principe. ...

... al Teatro Cucinelli di Solomeo , va in scena in anteprima nazionale Otello daShakespeare ... gli elementi che Iago, raffinato improvvisatore, combina e manipola per realizzare ilsogno di ...Con lei anche giovanissimie Harry, interpretati da due somigliantissimi Rufus Kampa e Will ...Pryce introduce lady Mountbatten - che si è vista anche al funerale del 2021 a Windsor - al...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Ci sono notizie che arrivano nuovamente dalla Famiglia Reale, vediamo che cosa sta succedendo in queste ore e perchè i fan sono molto preoccupati. Tutti i dettagli.