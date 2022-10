Wendy Schmidt ha realizzato un sogno dimostrando che la vela | ma come gli altri sport | è un' attività che non ha sesso | età o barriere

(Di martedì 11 ottobre 2022) Unche si avvera. Per la prima volta nella storia del Trofeo della Barcolana, vince la regata disputata a Trieste una donna al timone: il suo nome è. X, prima donna al timone a vincere la Barcolana La velista, imprenditrice e filantropa americana ha ricevuto anche anche il Trofeo Generali “Women in Sailing”, assegnato alla ...

TRIESTE 'Assolutamente, ci piacerebbe molto tornare'. Così, vincitrice della 54esima edizione di Barcolana, commenta la ...Per la prima volta nella storia della Barcolana, una donna al timone vince la regata., velista americana, con ...Un sogno che si avvera. Il Trofeo della Barcolana domani vola negli Stati Uniti, al New York Yacht Club, lo stesso che, per 132 anni, ha detenuto la Coppa America. Wendy Schmidt, imprenditrice e filan ...Dopo due edizioni sfortunate, la regata si è conclusa con un vivace testa a testa in mezzo a oltre 1.600 imbarcazioni partecipanti ...