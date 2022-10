Wanna Marchi | “Vivo con 600 euro di pensione”

(Di martedì 11 ottobre 2022) Dopo il grande successo della serie su Netlix, si torna a parlare di. La teleimbonitrice più famosa della tv italiana è stata ospite questa domenica da Massimo Giletti, insieme alla figlia Stefania Nobile. A Non è l’Arena Luca Telese, presente in studio, ha chiesto me le due donne oggi si guadagnino da vivere: se Stefania ha confermato che lavora a Milano con l’ex fidanzato che conosce da 20 anni, laha detto di essere pensionata. “Quanto prende la signoradiavendo guadagnato 30 miliardi?” ha insistito Telese nello studio di Giletti. “600al mese, capito? Questa è l’Italia”, ha risposto stizzita. “Ma avrà versato i contributi?”, ha aggiunto il nostro vicedirettore. Mentre laha solo sorriso, ...

A Non è l'Arena, Wanna Marchi ha ricoperto di insulti Massimo Giletti, anche se si trattava di un video di vecchia data.