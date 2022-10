VOLLEY | MONDIALI | TRE GIORNI DOPO | ITALIA-CINA VALE LA SEMIFINALE

Leggi su sportnews.snai

(Di martedì 11 ottobre 2022) Una cosa è certa: chi fa i regolamenti in casa FIVB, la federazione mondiale del, deve avere qualche problema serio con i calcoli “semplici” e diretti. Altrimenti non si spiega il perché finisca sempre per combinarne una più del diavolo, con l’apogeo del massimo consentito raggiunta nel momento in cui la formula del mondiale femminile 2022 mette nuovamente di fronte nei quarti e in semifinali le medesime squadre del girone della seconda fase. Anziché mescolare le carte e incrociare le formazioni dell’una e dell’altra pool, la FIVB ha pensato bene di rimettere di fronte le stesse rivali: l’che sabato scorso ha fatto fuori senza troppi fronzoli la(che addirittura lottava per il primato del girone prima di scendere in campo) se la ritroverà di fronte nuovamente oggi alle 17 (diretta Rai 2 e Sky Sport 1) nella prima ...