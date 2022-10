Volley | Mondiali femminili 2022 | Usa in semifinale | asfaltata 3-0 la Turchia

Leggi su sportface

(Di martedì 11 ottobre 2022) Nella partita valevole per i quarti di finale deidi, in programma tra Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre, gli Usa battono 3-0 lae volano in. Tutto facile per la formazione a stelle e strisce di Karch Kiraly, oro olimpico a Tokyo 2020, che domina dall’inizio alla fine e s’impone con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-15, 25-20). Nulla da fare per la compagine turca allenata dall’italiano Giovanni Guidetti, che ha pagato a caro prezzo i troppi errori commessi. Gli Usa attendono ora la vincente del match Serbia-Polonia per scoprire chi affronteranno nel penultimo atto della competizione. IL PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E TV CALENDARIO QUARTI DI FINALE: DATE, ORARI E TV CALENDARIO COMPLETO ITALIA: DATE, ORARI E TV FORMULA E ...