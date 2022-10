Volley | Mondiali 2022 | Orro | “Strada ancora lunga”; Lubian | “Nessuna ha mai mollato”

Leggi su oasport

(Di martedì 11 ottobre 2022) Le azzurre sono in semifinale dei Campionati del Mondo di pallavolo femminile. Ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi, l’Italia ha battuto la Cina con il punteggio di 3-1 entrando per la terza edizione consecutiva nelle migliori quattro nazionali al mondo. Fatta eccezione per un terzo set da incubo, in cui poco o niente ha funzionato, la squadra guidata dal CT Davide Mazzanti ha offerto una prestazione convincente, forse non al livello del match contro la stessa Cina di appena tre giorni fa, ma comunque di grande qualità. Tra le migliori in campo la palleggiatrice Alessiae la centrale Marina, fondamentale tanto al servizio quanto in attacco. Le due hanno parlato ai microfoni della RAI dopo il match: ALESSIA: “Ora siamo in semifinale, sono felicissima. La...