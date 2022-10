Volley | Mondiali 2022 | Davide Mazzanti | “Ora giochiamo per il titolo | quando siamo conservative le cose si complicano”

(Di martedì 11 ottobre 2022) L’Italia è in semifinale ai Campionati del Mondo di pallavolo femminile. Per la terza edizione consecutiva, le azzurre riescono ad entrare nelle prima quattro della manifestazione internazionale. Lo fanno stavolta battendo la Cina con il punteggio di 3-1. Una partita giocata molto bene per larghi tratti, ma in cui c’è stato spazio anche per un set di totale amnesia. Queste le parole rilasciate dal CTai microfoni della Rai: “Ora si arriva alla fase finale dove c’è la possibilità di giocare per il, era quello che volevamo. Oggi è stata una partita diversa rispetto all’altra (la vittoria contro la Cina di tre giorni fa, ndr), meno bella tecnicamente. tatticamentestate precise solo che in alcuna situazioni cifatte prendere un po’ dalla ...

Adesso è zona medaglie . L' Italvolley femminile conquista la semifinale del mondiale battendo la Cina 3 - 1 e si avvicina a grandi passi verso il vero obiettivo dell'avventura in Polonia - Olanda. Ma ...AGI - L'Italia della pallavolo femminile è in semifinale ai Campionatiche si stanno svolgendo in Olanda e Polonia. Oggi pomeriggio ad Apeldoorn nei Paesi Bassi le azzurre hanno sconfitto ai quarti di finale la Cina per 3 a 1. La squadra italiana allenata da ...La nazionale di Mazzanti batte nuovamente la Cina (questa volta per 3-1) e vola in semifinale dove giovedì affronterà una tra Brasile e Giappone. Egonu top scorer con 30 punti. Una partita al ...L’Italia batte la Cina per 3-1 (25-15; 25-22; 13-25; 25-17) e vola in semifinale ai Mondiali 2022 di volley femminile. La formazione azzurra con la sarda Alessia Orro tra le titolari ha superato le ...