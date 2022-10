Volley | Mondiali 2022 | Brasile e Serbia favorite per entrare in semifinale | USA all’esame Turchia

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il Mondiale difemminilesta pernella fase più calda. I gironi sono ormai superati, da oggi partono le attesissime sfide ad eliminazione diretta, iniziando dai quarti di finale. Nel primo match in programma, alle 17:00, l’Italia se la vedrà con la Cina, battuta solo tre giorni fa con un netto 3-0. Il programma prevede poi altri tre incontri di altissima caratura, tra le migliori nazionali al mondo. Alle 17:30 sarà di scena quello che appare come il match dal pronostico maggiormente in bilico. Le Campionesse Olimpiche degli Stati Uniti, in un Mondiale finora molto altalenante, dovranno superare il durissimo esameper accedere alle semifinali. Nel precedente del secondo girone, le nordamericane hanno offerto una splendida performance, battendo le anatoliche per 3-1. Il risultato dell’incontro ...

Si preannuncia un incontro particolarmente acceso, equilibrato, vivace e aperto a ogni risultato. Le ragazze del CT Davide Mazzanti conoscono la ricetta per battere la Cina : forzare il meccanismo ...Di seguito il tabellone completo, il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia - Cina, quarto di finale dei2022 difemminile. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Rai Play, Volleyball World Tv; in DIRETTA ... Italia ai Mondiali di volley, sarà la Cina l’avversaria ai quarti. Martedì alle 17 Scatta la fase finale del mondiale femminile di volley su Sky e in streaming su NOW. Martedì 11 ottobre, appuntamento con i quarti di finale.Oggi martedì 11 ottobre (ore 17.00) si gioca Italia-Cina, quarto di finale dei Mondiali 2022 di volley femminile. Le Campionesse d’Europa scenderanno in campo ad Apeldoorn (Paesi Bassi) per fronteggia ...