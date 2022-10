Volley | l’Italia plana in semifinale ai Mondiali! Cuore di fuoco contro la Cina | Egonu 29 punti | ora Brasile o Giappone

Leggi su oasport

(Di martedì 11 ottobre 2022)ribalta laper 3-1 (25-15; 25-22; 13-25; 25-17) e vola inai Mondiali 2022 difemminile. Le Campionesse d’Europa hanno ruggito nel primo turno a eliminazione diretta, soppiantando le asiatiche come erano riuscite a fare tre giorni fa nello sdiretto che metteva in palio il primo posto nel girone. La nostra Nazionale ha mostrato nuovamente i muscoliuna delle avversarie più insidiose in circolazione, facendo la differenza con un grande servizio nei primi due set e rumoreggiando in maniera acuta in fase offensiva. Le cinesi non ci hanno capito nulla per una quarantina di minuti, ma quando si sono trovate con le spalle al muro hanno reagito, approfittando di un enorme calo agonistico delle azzurre nel terzo parziale. Avanti 2-1, le ragazze del ...