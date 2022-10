Volley | Italia vola in semifinale dei Mondiali | battuta ancora la Cina ai quarti 3-1

L'ha surclassato la Cina per 3 - 1 (25 - 16; 25 - 22; 13 - 25; 25 - 17) e si è qualificata per la semifinale dei Mondiali 2022 difemminile. Le Campionesse d'Europa non hanno deluso le ...Un match giocato molto bene, fatta eccezione per un terzo set in cui l'si è spenta tragicamente: 'Era un quarto di finale Mondiale ed un po' di tensione c'era, era una partita importante. Davanti avevamo un gigante come la Cina e non era una partita facile. Per ...Appassionato anche di tennis, hockey roller e volley, sci alpino, non disdegnando il basket europeo e Nba. Previous articleHockey A1 M, sconfitta per uno sfortunato e sciupone HRC Monza in quel di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...