Volley femminile | Mondiali 2022 | Brasile all’inferno e ritorno | rimonta il Giappone da 0-2 e sfiderà l’Italia

(Di martedì 11 ottobre 2022)per ilche, sotto 0-2 e in chiara difficoltà, riesce are il, vincendo 3-2 un match emozionante ed infinito e conquistando così l’accesso alla semifinale iridata dove giovedì troveràdall’altra parte della rete. Una partita dai mille volti, con le nipponiche che hanno letteralmente dominato i primi due set e le sudamericane che sono riuscite ad aggiudicarsi i tre parziali successivi, tutti molto equilibrati. Gabi la giocatrice in grado di fare la differenza nei momenti chiave del match per unche ha cambiato due attaccanti di palla alta su tre rispetto alle fasi precedenti, lasciando spazio a Rosamaria e a Lorenne, importanti nell’economia di un match tiratissimo. Tanti rimpianti per un ...

TABELLONE MONDIALI2022 Italia vs Brasile/Giappone...Grande prestazione, ancora una volta. L'Italvolley femminile approda in semifinale ai Mondiali in Olanda. Sul parquet di Apeldoorn, le azzurre del ...Nella partita valevole per i quarti di finale dei Mondiali femminili 2022 di volley, in programma tra Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre, il Brasile batte il Giappone in rimonta e vola in ...