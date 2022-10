Volley femminile | Italia-Cina | formazioni e probabili sestetti titolari Dubbio Chirichella | Sylla-Bosetti confermate?

(Di martedì 11 ottobre 2022) L’affronterà lanei quarti di finale dei Mondiali 2022 di. Le azzurre scenderanno in campo oggi pomeriggio, alle ore 17.00, per fronteggiare le asiatiche nel primo match da dentro. Le Campionesse d’Europa hanno sconfitto le giallorosse tre giorni fa nell’incontro che valeva il primo posto nel girone, ma questa volta si riparte da zero e si preannuncia una partita aperta a qualsiasi risultato. L’si affiderà all’opposto Paola Egonu, chiamata a fare la differenza a suon di bordate. Confermata la diagonale con la palleggiatrice Alessia Orro, che sarà chiamata a sfruttare al meglio le due schiacciatrici: Caterinae Miriamsembrano avere ormai formato la coppia definitiva di banda, ma Elena Pietrini è pronta a fornire il ...

2022 - 2023 Serie A2Squadra RomaClub La RomaClub si aggiudica anche il secondo dei due test match disputati contro la formazione di Sant'Elia vincendo per 4 - 0 (25 - 21; 25 - 20; 25 - 14; 16 - ...Appuntamento alle ore 17: diretta su Rai 2, e in simulcast in streaming su rainews.it e Rai Play. Stasera alle 20.30 Serbia - ...Italia a caccia del bis contro la Cina: questa volta in palio c'è un posto nelle semifinali dei Mondiali femminili 2022 di volley ...Tutto pronto per i quarti di finale dei mondiali di Volley Femminile: questa volta le azzurre dovranno scendere in campo e vedersela con la Cina, in questa fase che sarà a eliminazione diretta. La ten ...