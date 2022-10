Vinili in offerta per Amazon Prime Day | da Fabrizio De Andrè agli U2

Leggi su optimagazine

(Di martedì 11 ottobre 2022) Quali sono i miglioriinperDay? Come ogni anno, il colosso di Jeff Bezos offre ai clientila possibilità di acquistare i propri album preferiti a prezzi scontati, e l’assortimento in vetrina lascia ampio spazio al rock, al cantautorato, al pop e alla musica d’autore. Ecco quali sono iinperDay l’11 e il 12 ottobre 2022. R.E.M. – Out Of Time (1991) Il mondo del rock degli anni ’90 non sarebbe stato lo stesso, se non ci fosse stato Out Of Time dei R.E.M.. Parliamo, infatti, del disco che contiene la bellissima Losing My Religion e la storica Shiny Happy People. Con questo disco la band di Michael Stipe si consacrò al mondo commerciale in un anno decisamente ...