Vincenzo Malinconico | avvocato d' insuccesso | dal 20 ottobre arriva una nuova fiction Rai

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 11 ottobre 2022) Da giovedì 20, in prima serata su Rai 1,unad'. Tratto dai romanzi di Diego Silva Non avevo capito niente, Mia suocera beve e Divorziare con stile, laserie prodotta da Raiin collaborazione con Viola Film, andrà in onda per quattro settimane, per un totale di 8 episodi, due per serata. Nel cast Massimiliano Gallo, Lina Sastri, Michele Placido, Teresa Saponangelo, Denise Capezza e Francesco Di Leva. La regia è di Alessandro Angelini, che aveva già diretto Gli orologi del diavolo, lacon protagonista Beppe Fiorello. Chi èInterpretato dall'attore ...