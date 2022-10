Vince il Maccabi 2-0 | sconfitta shock per la Juventus

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 11 ottobre 2022) Trasferta fatale per i bianconeri, che ora dovranno compiere una vera e propria impresa per arrivare alla prossima fase.ilHaifa per 2-0, una gara totalmente dominata dai padroni di casa. I ragazzi di Barak Bakhar si rilanciano così per il posto in Europa League.a fine ciclo, ora è arrivato il momento di prendere qualche decisione. Quali sono state le scelte dei tecnici?Haifa (4-3-3) – Cohen; Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Mohamed, Lavi, Chery; Atzili, Pierrot, David. All: Bakhar.(4-3-3) – Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Di Maria.il, vittoria storica per gli israeliani Sembra partire bene la, ma è solo ...