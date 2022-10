Via al polo dei rifiuti a Mazzarrà S Andrea | previsti nuovi impianti

CittaDellaSpezia

Di fondo, l'idea di Calenda di fare unriformista a trazione Pd, senza gli estremismi di ... Esiste unad'uscita al caro energetico Calenda ha fatto la richiesta giusta, il problema va risolto ......Marcoe il magionese fra' Giovanni da Pian del Carpine, ma anche il nostro minore Francescano fra' Andrea (nel 1318) stabilì rapporti con l'Oriente, lo ricorda la lapide bilingue indegli ... Al via la sperimentazione del prolungamento orario al polo scolastico di via Di Monale La Giunta regionale ha dato il via libera all'erogazione di nuovi fondi per i lavori del futuro polo universitario nell'ex complesso militare della caserma Testafochi di Aosta. Si tratta di somme già ...Stavano tutti tornando dal lavoro i quattro colleghi dell’azienda Elica dopo una giornata intera trascorsa nello stabilimento di Mergo. Percorrevano ogni giorno via Sant’Elena ...