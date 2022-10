Vertenza stadio ‘Vigorito’ | il Tribunale di Benevento nomina il super perito

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Il giudice Gerardo Giuliano – titolare del procedimento pendente dinanzi aldiche vede contrapposti l’ente comunale del capoluogo e ilcalcio – ha rigettato le istanze in cui entrambe le parti richiedevano l’ammissione delle prove testimoniali e (nel caso del) anche l’interrogatorio formale del sindaco Mastella, decidendo di avvalersi di un Consulente tecnico d’ufficio ‘estraneo al territorio e al contesto’ per acquisire un parere congruo ed equidistante. Lo riportano sia il giornalista Luigi Trusio sulle pagine odierne de Il Mattino nell’edizione beneventana, ma anche Antonio Tretola sulle pagine de Il Sannio Quotidiano, in due dettagliate ricostruzioni della vicenda. Il consulenteto dalè ...