(Di martedì 11 ottobre 2022) Il primo dei quattro sistemi di difesa aerea Iris-T Slm che laha promesso a Kiev sarebbe arrivato in Ucraina. Secondo quanto riporta Spiegel, laè avvenuta al confine tra Polonia e Ucraina oggi, 11 ottobre, in anticipo rispetto alla data inizialmente fissata a novembre. Il passaggio concretizza le promesse fatteministra tedesca della Difesa, Christine Lambrecht, che aveva annunciato l’arrivo dell’arma «per fornire protezione efficace al popolo ucraino». Secondo quanto dichiarato da Berlino, l’arma sviluppatacompagnia di armamenti tedesca Diehl Defense di Überlingen rappresenta il più moderno sistema di difesa aerea a disposizione della. La richiesta di aiuto di Kiev Laè avvenuta all’indomani di un appello che ...

Il primo dei quattro sistemi di difesa aerea Iris - T Slm che la Germania ha promesso a Kiev sarebbe arrivato in Ucraina. Secondo quanto riporta Spiegel , la consegna è avvenuta al confine tra Polonia ...Nel frattempo, farebbe comodo unoaereo, che potrebbe essere finanziato dai paesi ... dentro e fuori gli Usa, sta raffreddando le proprie posizioniKiev e punta ad un dialogo con Mosca. ... Verso lo scudo aereo per l'Ucraina, prima consegna dalla Germania: quali sono le armi chieste da Zelensky Il giorno dopo la giornata che ha cambiato «la natura della guerra», per citare Emmanuel Macron, l'attenzione è tutta sul G7 virtuale che sta cominciando in questi minuti. Biden ha già rinnovato ieri ...