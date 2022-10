Verso il governo | battaglia su presidenza del Senato e Mef Alta tensione nel Centrodestra

(Di martedì 11 ottobre 2022) Chi sarà il nuovo presidente del? Ladi Palazzo Madama è voluta fortemente da Fdi, che mette in campo Ignazio la Russa, ma anche la Lega la vuole: e rilancia con Roberto Calderoli. Sullo sfondo la partita per il ministero dell'Economia L'articolo proviene da Firenze Post.

... stanno lavorando bene nonostante le molteplici criticita' che affrontano ogni giorno nel... C'e' chi, nel percorsoil congresso del Pd romano che e' atteso in primavera, li addita come ......"il simbolo visivo del ritorno della Crimea alla Russia" ha permesso se non altro alrusso ...parte dell'Europa e degli Stati Uniti all'Ucraina ha a sua volta contribuito a spingere Putin...Il nuovo governo preannuncia grossi cambiamenti sul fronte Superbonus 110%. Ecco cosa ha in mente Giorgia Meloni: bisogna affrettarsi ...Intanto dalla Lega fanno sapere di essere disponibili per il ministero dell'Economia, al quale ambisce Giancarlo Giorgetti, già ministro dello Sviluppo economico ...