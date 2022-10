Vaccino anti-Covid | l’effetto collaterale preoccupa le donne

RaiNews

E con l'avvicinarsi della stagione fredda, i virologi si spaccano ancora sulle misure- ... Io l'ho fatta e adesso che tornerò in Florida farò la quinta dose e ilper l'influenza , nello ......Redazione 11 Ottobre 2022 46 1 minuto di lettura Facebook Twitter WhatsApp Condividi via Email Stampa Articoli correlati SANITÀ - Prenotazioni aperte da domani per la quarta dose del... Vaccino anti-Covid: quarta dose a disposizione Si parla molto degli eventuali effetti collaterali del vaccino anti-Covid, vediamo nello specifico un legame con un problema che riguarda le donne.Regione Liguria ha stanziato quest’anno oltre 5,8 milioni di euro (5.871.240 euro) per l’acquisto di 528mila dosi di vaccino antinfluenzale.