Usa | gli abusi nel calcio femminile e la denuncia delle giocatrici

(Di martedì 11 ottobre 2022) È un’altra pagina nera, e terribile, quella che ha macchiato lo sport americano e tutto il sistema che gravita intorno a questo. Una pagina che nessuno dovrebbe leggere mai, perché lo sport, quello che fa bene ai ragazzi, agli uomini e alle donne, alle persone di tutto il mondo che si affidano a questa attività, a volte scelta per passione e altre volte per vocazione, dovrebbe guarire e non ferire. E invece è successo di nuovo, come una sorta di maledizione che si ripete all’interno del settore nel quale sembra quasi rivedere lo spettroazioni del dottor Larry Nassar e le ferite non ancora guariteatlete americane. Un tragico destino, questo, ora condiviso anche dalledelche hanno subìtoe molestie proprio da parte di quelli che dovevano ...

...storie dalla due giorni alla Fabbrica del Vapore e rivedi le interviste Su Prime Video c è...nel nostro ultimo numero in edicola Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di Wired......storie dalla due giorni alla Fabbrica del Vapore e rivedi le interviste Su Prime Video c è...nel nostro ultimo numero in edicola Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di Wired...Secondo il ceo di Jp Morgan è difficile predire quanto potrebbe essere lunga. A spingere il crollo economico l'alta inflazione e i tassi di interesse. La Fed sui tassi Era in ritardo ma sta recuperan ...Gli imballaggi ecologici emergono quindi come una tendenza chiave nel mercato in quanto possono essere biodegradabili, riutilizzabili, non tossici e costruiti con materiali riciclati. L’uso ...