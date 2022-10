Uomo trovato senza vita in casa | tragedia ad Aversa

Leggi su anteprima24

(Ce) – Tragica scoperta ad, in via Orabona. Undi 66 anni è statoall'interno della propria abitazione. I vicini di, non avendo segnali da parte dell', hanno avvisato gli agenti della Polizia Locale che si sono portati subito sul posto. Aperta la porta dell'appartamento, gli agenti hannoil corpo dell'. I medici del 118, immediatamente allertati, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La causa, stando alle prime informazioni, potrebbe essere un malore, ma si attendono gli esami del caso per averne la certezza.