(Di martedì 11 ottobre 2022) (Adnkronos) - Lo zoodi Wellington ha più cheto la suadidalla coda ad anelli dopo che quattro femmine hanno dato alla luce due gemelli a testa. I, endemici del Madagascar, sono fanno parte delle specie a rischio a livello mondiale. Infatti le popolazioni selvatiche stanno diminuendo sempre di più, principalmente a causa dell'antropizzazione del Madagascar e della perdita di habitat. Uno dei problemi maggiori per questi primati è che le femmine sono sessualmente ricettive solo per due giorni all'anno, rendendo difficile il concepimento e le nascite.

Adnkronos

Chi è Dj Wender Dj Wender èdei nomi più famosi della galassia radiofonica italiana, storico deejay dellodi 105 che appassiona milioni di ascoltatori italiani. È nato a Torino, sotto il ...Con Bad Sisters, il miodi Berlino, è andata peggio, peggissimo. Intanto non sono più abituata: io, fondamentalmente, sono due anni che non aspetto niente. Due anni che non mi appassionavo a... Uno zoo neozelandese raddoppia la popolazione di lemuri del paese Nella capitale della Nuova Zelanda, Wellington, ha sede uno zoo che ha vissuto recentemente un evento che ha dell’incredibile: da Zeus, papà lemure ospite nella struttura dall’inizio del 2022, ha dato ...Purtroppo il noto programma di scherzi radiofonici sta facendo i conti con un lutto arrivato improvvisamente, ecco che cosa sta succedendo. Le conseguenze.