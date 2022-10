(Di martedì 11 ottobre 2022) (Adnkronos) – Lo zoodi Wellington ha più cheto la suadidalla coda ad anelli dopo che quattro femmine hanno dato alla luce due gemelli a testa. I, endemici del Madagascar, sono fanno parte delle specie a rischio a livello mondiale. Infatti le popolazioni selvatiche stanno diminuendo sempre di più, principalmente a causa dell’antropizzazione del Madagascar e della perdita di habitat. Uno dei problemi maggiori per questi primati è che le femmine sono sessualmente ricettive solo per due giorni all’anno, rendendo difficile il concepimento e le nascite. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Uno zoo neozelandese raddoppia la popolazione di lemuri del paese
(Adnkronos) - Lo zoo neozelandese di Wellington ha più che raddoppiato la sua popolazione di lemuri dalla coda ad anelli dopo che quattro femmine hanno dato alla luce due gemelli a testa. I lemuri, en ...