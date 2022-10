Una super Lazio sbanca Firenze

(Di martedì 11 ottobre 2022) Esameato alla grande.Un altro 4-0 della, dopo quelli a Cremonese e Spezia, stavolta sul campo della Fiorentina: terzo posto in classifica, quarta vittoria consecutiva, miglior difesa della serie A con soli cinque reti incassate. Segnano Vecino, Zaccagni, Luis Alberto e Immobile (ora è tra i primi dieci marcatori della serie A, ieri ha festeggiato 300 presenze), alla fine è una disfatta per i viola che pure hanno lottato ma si sono arresi alla qualità di unada urlo. Moduli speculari, il 4-3-3 è un dogma per entrambi i tecnici, Italiano si affida al tridente Ikoné, Jovic e Kouame, Amrabat detta i tempi, dietro rientra Dodò mentre Milenkovic parte ancora dalla panchina. Sarri ne cambia cinque rispetto all'Austria, perde Cataldi (febbricitante), al suo posto Marcos Antonio che gioca la seconda partita da titolare dopo ...

...di testare il vostro potere di seduzione e funzionerà! In programma c'èforte attrazione. Oroscopo 12 ottobre Pesci (20 febbraio - 20 marzo) La congiunzione Luna - Urano in Toro vi rende...... il portiere del Maccabi è70' - Ancora un'occasione per la Juve, ancora per Hasa: Greis ... fuori Distelfeld e Kahvic dentro Levi e Razon 64' - Cresce la pressione della Juve che conquista...La nuova soluzione “Request to Pay” consente alle imprese di inviare una richiesta digitale di pagamento in tempo reale. Una soluzione adatta al pagamento tributi, fatture, bollette, ma anche per lo s ...Corsair ha ampliato la sua offerta in ambito storage con un SSD esterno con capacità fino a 4 TB chiamato EX100U. Più piccolo di una carta di credito, si presenta con interfaccia USB C e un case compl ...