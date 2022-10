Un Posto al Sole | anticipazioni al 21 ottobre | una strana lettera arriva a Roberto

(Di martedì 11 ottobre 2022) Unaldal 17 al 21. Continuano i pericoli per Marina eche riceve una misteriosano le ultimedella trama delle puntate di Unal, dal 17 al 21. In queste puntate continua il mistero che aleggia sulle teste die Marina, che si

Sono diversi i colpi di scena che si susseguiranno durante le puntate di Unalche andranno in onda dal 17 al 21 ottobre. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Roberto Ferri riceverà una lettera da Marina Giordano che sembrerà quasi un addio. Chiara ...Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea ' Unal'. Nel corso della settimana che andrà dal 17 al 21 ottobre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori potranno assistere. Roberto riceverà una dolorosa lettera d'addio ...Non solo nuovi stadi. Non solo calcio. Punta anche sull'arte il Qatar che si appresta a finire sotto i riflettori del mondo intero come primo ...Il capitano festeggia la sua 300ª presenza nel massimo campionato segnando la rete del definitivo 4-0 contro la Fiorentina al Franchi, che gli vale l'aggancio a Gilardino, Del Piero e Signori ...