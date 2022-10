ilGiornale.it

Calenda accusa Enrico Letta di essere "una persona molto. I rapporti personali dominano ... È un atteggiamento sbagliato e". Il leader di Azione dice che "non c'è nessun fronte comune, ...'Secondo me continua l'ex ministro Enrico è una persona molto. I rapporti personali ... E' un atteggiamento sbagliato e'. ' Non c'è nessun fronte comune , spiega neanche interno al Pd. ... "Umorale, infantile...". Calenda dà il benservito a Letta Il leader di Azione respinge la proposta di un fronte comune con Letta: "Non è vera, è falsa. Si nasconde il nulla". E accusa il Pd: "È diviso, metà sta già con Conte" ...