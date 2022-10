Ultime Notizie – Ucraina | Russia | “Contromisure adeguate con escalation Usa e Nato”

(Di martedì 11 ottobre 2022) Laprenderà “” contro gli Stati Uniti e gli alleati europei se “aumenterà il loro coinvolgimento” nella guerra in. L’avvertimento è arrivato dal vice ministro degli Esteri Sergei Ryabkov, in un’intervista all’agenzia Ria Novosti. “Lasarà costretta a prendere, comprese quelle di natura asimmetrica – ha ammonito il numero due della diplomazia di Mosca -. È ovvio che un confronto diretto con gli Stati Uniti e lanon è nell’interesse della. Stiamo lanciando un avvertimento e speriamo che Washington e le altre capitali occidentali si rendano conto del pericolo di un’fuori controllo”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...

Sky Tg24

Le Capitali vi porta leda tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui . Ricordiamo che EURACTIV desidera continuare a fornire contenuti di ...Terremoto oggi Vesuvio M 2.1/ Ingv, scossa anche a Cosenza Tutte e quattro le donne, in base a quanto emerso, erano colleghe di lavoro che stavano rientrando presso le proprie ... Cronaca, le ultime notizie di oggi 11 ottobre For more information, visit www.denodo.com or call +1 877 556 2531 (US) / +44 (0) 20 7869 8053 (UK) / +65 6950 7489 (Singapore). View source version on businesswire.com: ...L'attacco missilistico su Kiev e su altre città ucraine, rappresaglia di Mosca contro il blitz che ha colpito il ponte che collega Crimea ...