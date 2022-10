Ultime Notizie – Spal | Daniele De Rossi è il nuovo allenatore

(Di martedì 11 ottobre 2022)Deè ildella: ora è ufficiale. A dare l’annunicio il club estense con una nota sul proprio sito. “S.P.A.L. comunica di aver affidato aDel’incarico didella prima squadra. Iltecnico biancazzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024”. Al 39enne romano il compito di risollevare la squadra emiliana, 11/a in Serie B, con due vittorie, tre pareggi e tre sconfitte nelle prime otto giornate. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

