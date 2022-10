Ultime Notizie – Mercedes | nel terzo trimestre la Cina traina le vendite globali +23%

(Di martedì 11 ottobre 2022) Nonostante un “mercato volatile”-Benz mette a segno unmolto positivo con 517.800 unità vendute a livello globale (+21% annuo) in uno scenario in cui – si sottolinea da Stoccarda – la produzione e lecontinuano a risentire della carenza di semiconduttori e dei problemi nelle catene di approvvigionamento. Il brand tedesco segnala poi la continua crescita dei veicoli elettrici con consegne di BEV che nelsono più che raddoppiate a 30.000 unità (+115% su ano e + 28% rispetto al secondo. Nei primi nove mesi ledi veicoli 100% elettrici sono raddoppiate a 75.400 unità (+126%), con un record di consegne mensili a settembre (13.100 unità): are questo segmento ...

Sky Tg24

Non si tratta di eurobond, ma di bond SURE, praticamente di prove generali di debito condiviso , quelli di cui si sta tornando a parlare di nuovo nelleore. Il Team Investimenti di Fineco ..., si allarga la platea dei beneficiari. Istruzioni per l'estensione dell'indennità una tantum di 200 euro prevista dal '' anche ai lavoratori dipendenti con contribuzione figurativa integrale. ... Cronaca, le ultime notizie di oggi 11 ottobre Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Dopo aver annunciato il suo ritiro dal GF Vip, l'ex tronista Luca cambia idea e resta in gioco, sui social: 'Peggio per lui' ...