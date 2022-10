Ultime Notizie – Governo | Meloni | “Sono molto ottimista”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 11 ottobre 2022) “Sta andandobene, leggo fantasiose ricostruzioni sul fatto che saremmo in ritardo ma come sapete ancora non abbiamo ancora un incarico. State tranquilli che quanto dovessimo avere un incarico non perderemo un minuto di tempo.“. Così Giorgiasulle trattative per il, lasciando in serata Montecitorio. “Con Berlusconi e Salvini ci vedremo domani”, anticipa la leader di FdI. Quanto al nodo sulle presidenze di Camera e Senato “stiamo lavorando, non vedo grandi problemi” né “particolari tensioni con Lega e Forza Italia”, assicura. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione