Ultime Notizie – Gas | “Europa supererà questo inverno | il prossimo sarà più duro”

(Di martedì 11 ottobre 2022) “I Paesi europei affronteranno l’senza importanti interruzioni di rifornimenti e senza blackout, perché gli stoccaggi di gas hanno raggiunto circa il 90%. Quindi, in assenza di una significativa, e al momento inattesa, interruzione delle forniture, si dovrebbe arrivare a febbraio o marzo usando le scorte”. Lo afferma il direttore esecutivo dell’Agenzia internazionale per l’energia Fatih Birol in una intervista a ‘la Repubblica’ alla vigilia del vertice a Bruxelles tra i ministri dell’energia Ue. Quanto all’successivo “le nostre stime ci dicono che a febbraio 2023 gli stoccaggi saranno passati dal 90 al 25-20%. E allora la domanda è: come agirà l’nel 2023 per riempirli nuovamente fino all’80-90% in modo da poter affrontare l’2023-2024? Quest’ anno agli stoccaggi ha contribuito anche il ...

Sky Tg24

Basta leggere qualche numero: 7 gol nelle8 partite, 4 in campionato, un terzo di quelli della squadra. E soprattutto basta vedere le partite, perché c'è una Roma con Paulo e un'altra senza. ...Spero di poter contare su una proroga e riaprire fino a gennaio, come trapela delle. Mi sono proposto almeno di provare a portare a termine l'anno scolastico in corso, con un servizio ... Cronaca, le ultime notizie di oggi 11 ottobre “I giochetti politici che in questi anni hanno palesato l’implosione della coalizione politica a sostegno dell’amministrazione Calabró, non sono più tollerabili, specie dopo le ultime dichiarazioni di ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...