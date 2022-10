Ultime Notizie – Fmi rivede stime Italia | Pil a +3 | 2% ma prossimo anno -0 | 2%

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 11 ottobre 2022) La corsa dell’inflazione e le pressioni sullo scenario economico globale, assieme alle vulnerabilità domestiche, spingono il Fondo Monetario Internazionale are i dati del Pilno per il biennio 2022-23. Nel World Economic Outlook appena diffuso per quest’, complice anche la corsa dei prezzi, la crescita del nostro paese viene rialzata di 0,2 punti, rispetto alla previsione di luglio scorso, per toccare il 3,2%. Ma la revisione cambia segno per il 2023 quando il Fondo stima un Pil dell’in calo a -0,2%: si tratta di un ribasso di 0,9 punti sulle valutazioni di luglio e addirittura di 1,9 punti su quanto stimato ad aprile scorso. Per il quarto trimestre 2022 ora l’Fmi prevede un incremento annuo dello 0,5% sullo stesso periodo dello scorso(-0,1 punti di stima) mentre per gli ...