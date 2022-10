Ultime Notizie – Covid oggi Sicilia | 1 854 contagi e nessun decesso | bollettino 11 ottobre

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 11 ottobre 2022) Sono 1.854 i nuovida coronavirus112022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione.. Nel dettaglio, i nuovi casi di positività sono stati rilevati su 13.562 tamponi processati. Gli attuali positivi nell’Isola sono 14.115 (1.526 in più rispetto a ieri). In un solo giorno i guariti sono stati 328, mentre non si registrano vittime (12.208 dall’inizio dell’emergenza pandemica). Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 221, mentre si trovano in terapia intensiva 17 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 464 a Palermo, 341 a Catania, 375 a Messina, 93 a Ragusa, 145 a Trapani, 204 a Siracusa, 79 a Caltanissetta, 100 ...